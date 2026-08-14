Shreevatsaa Finance Leasing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shreevatsaa Finance Leasing präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,20 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,4 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 2,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at