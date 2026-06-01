Shreevatsaa Finance Leasing: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shreevatsaa Finance Leasing hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,06 INR gegenüber 0,090 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shreevatsaa Finance Leasing einen Umsatz von 1,8 Millionen INR eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,330 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9,78 Millionen INR gegenüber 9,33 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at