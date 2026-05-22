Shreyans Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shreyans Industries hat sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7,58 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shreyans Industries 13,35 INR je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,35 Prozent auf 1,68 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 4,68 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shreyans Industries 36,60 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 6,23 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,17 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at