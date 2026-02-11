Shreyans Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shreyans Industries präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,84 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 6,58 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,59 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,70 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at