Shreyans Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shreyans Industries hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,62 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,56 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,42 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at