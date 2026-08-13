Shreyans Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shreyans Industries hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,34 INR. Im Vorjahresquartal hatten 12,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,23 Prozent auf 1,60 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at