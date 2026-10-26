Shreyas Intermediates stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shreyas Intermediates ließ sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shreyas Intermediates die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shreyas Intermediates ein EPS von -0,030 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at