Shreyas Shipping Logistics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shreyas Shipping Logistics gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,17 INR. Im Vorjahresquartal waren 9,69 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shreyas Shipping Logistics 980,9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,25 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at