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10.08.2026 06:31:29
Shreyas Shipping Logistics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shreyas Shipping Logistics hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 13,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,560 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 1,02 Milliarden INR gegenüber 948,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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