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09.11.2026 06:31:29
Shreyas Shipping Logistics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shreyas Shipping Logistics lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,57 INR gegenüber -4,170 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,96 Prozent auf 1,41 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 980,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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