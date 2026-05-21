Shreyas Shipping Logistics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shreyas Shipping Logistics lud am 19.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 13,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shreyas Shipping Logistics ein Ergebnis je Aktie von -2,130 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 1,32 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,11 Milliarden INR umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 34,180 INR. Im Vorjahr waren 15,44 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,87 Prozent auf 5,48 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,46 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at