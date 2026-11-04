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04.11.2026 06:31:28
Shri Bajrang Alloys: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shri Bajrang Alloys stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 13,49 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shri Bajrang Alloys noch ein Gewinn pro Aktie von 11,23 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Shri Bajrang Alloys im vergangenen Quartal 1,37 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shri Bajrang Alloys 874,0 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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