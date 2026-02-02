|
Shri Bajrang Alloys präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shri Bajrang Alloys lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 6,86 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 56,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 469,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,07 Milliarden INR umgesetzt.
