Shri Bajrang Alloys stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shri Bajrang Alloys stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 21,56 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shri Bajrang Alloys noch ein Gewinn pro Aktie von 12,59 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 472,9 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 41,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shri Bajrang Alloys 804,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 49,18 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 36,22 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 31,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,71 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,98 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at