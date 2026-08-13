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13.08.2026 06:31:29
Shri Bajrang Alloys verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shri Bajrang Alloys gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 10,72 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,53 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shri Bajrang Alloys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,05 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 893,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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