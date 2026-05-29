Shri Dinesh Mills gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shri Dinesh Mills hat am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 4,92 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,07 Prozent auf 188,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 207,3 Millionen INR gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 13,57 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Shri Dinesh Mills 18,73 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 677,21 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 647,56 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at