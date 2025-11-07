Shri Dinesh Mills informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shri Dinesh Mills stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,45 INR. Im Vorjahresviertel hatte Shri Dinesh Mills 3,42 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,02 Prozent zurück. Hier wurden 172,6 Millionen INR gegenüber 230,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at