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14.08.2026 06:31:29
Shri Dinesh Mills präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shri Dinesh Mills hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,34 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,64 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 181,3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shri Dinesh Mills 160,6 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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