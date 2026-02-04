|
04.02.2026 06:31:28
Shri Dinesh Mills stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shri Dinesh Mills ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shri Dinesh Mills die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,13 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 INR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 162,2 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 155,6 Millionen INR.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
