Shri Dinesh Mills: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shri Dinesh Mills stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 5,27 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shri Dinesh Mills noch ein Gewinn pro Aktie von 3,45 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shri Dinesh Mills in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 224,0 Millionen INR im Vergleich zu 172,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at