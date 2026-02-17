Shri Gang Industries and Allied Products gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shri Gang Industries and Allied Products stellte am 14.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,49 INR, nach 5,78 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,87 Prozent auf 1,14 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 995,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at