17.02.2026 06:31:28
Shri Jagdamba Polymers gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shri Jagdamba Polymers hat sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 8,85 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shri Jagdamba Polymers 15,60 INR je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shri Jagdamba Polymers in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 38,54 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 705,2 Millionen INR im Vergleich zu 1,15 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
