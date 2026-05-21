Shri Jagdamba Polymers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shri Jagdamba Polymers hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 9,98 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 18,35 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,08 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 9,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 41,38 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Shri Jagdamba Polymers 54,90 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 10,26 Prozent auf 4,31 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte Shri Jagdamba Polymers 4,80 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at