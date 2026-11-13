Shri Keshav Cements Infra: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shri Keshav Cements Infra ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shri Keshav Cements Infra die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -5,15 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,390 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 361,5 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shri Keshav Cements Infra einen Umsatz von 354,1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at