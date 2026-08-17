Shri Keshav Cements Infra legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shri Keshav Cements Infra präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,95 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,77 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,92 Prozent auf 471,9 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 407,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at