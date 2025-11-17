Shri Keshav Cements Infra stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shri Keshav Cements Infra stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,39 INR gegenüber -2,390 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,66 Prozent auf 354,1 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 244,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

