|
01.06.2026 06:31:29
Shri Keshav Cements Infra vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Shri Keshav Cements Infra hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei -5,57 INR. Ein Jahr zuvor waren -2,540 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 472,6 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 22,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 384,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Shri Keshav Cements Infra vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 3,730 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,520 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,82 Prozent auf 1,61 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.