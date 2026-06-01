Shri Keshav Cements Infra vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shri Keshav Cements Infra hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -5,57 INR. Ein Jahr zuvor waren -2,540 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 472,6 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 22,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 384,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Shri Keshav Cements Infra vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 3,730 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,520 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,82 Prozent auf 1,61 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at