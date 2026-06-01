Shri Krishna Devcon präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shri Krishna Devcon hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,890 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 63,9 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 40,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 107,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,63 INR gegenüber 1,76 INR je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 218,68 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 272,01 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at