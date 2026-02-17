|
Shri Krishna Devcon: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Shri Krishna Devcon gab am 14.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 INR. Im Vorjahresviertel hatte Shri Krishna Devcon 0,350 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 63,0 Millionen INR – ein Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shri Krishna Devcon 59,3 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
