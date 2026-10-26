26.10.2026 06:31:29

Shri Krishna Prasadam gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shri Krishna Prasadam hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,15 INR gegenüber 0,220 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 57,58 Prozent auf 0,7 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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