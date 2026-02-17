|
17.02.2026 06:31:28
Shri Krishna Prasadam präsentierte Quartalsergebnisse
Shri Krishna Prasadam präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,990 INR je Aktie in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
