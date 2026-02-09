Shricon Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shricon Industries hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,04 INR. Im Vorjahresviertel hatte Shricon Industries -0,460 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6593,94 Prozent auf 22,1 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

