Shricon Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shricon Industries hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 3,81 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shricon Industries im vergangenen Quartal 9,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1828,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shricon Industries 0,5 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at