Shricon Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shricon Industries hat am 30.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,85 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,590 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 231,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 3,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 15,71 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren -1,200 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shricon Industries im vergangenen Geschäftsjahr 43,31 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 598,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shricon Industries 6,20 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at