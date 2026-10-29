Shricon Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shricon Industries stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,22 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 9,6 Millionen INR, gegenüber 9,6 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,83 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at