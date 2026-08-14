Shringar House Of Mangalsutra: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shringar House Of Mangalsutra hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,53 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,96 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,48 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 64,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shringar House Of Mangalsutra einen Umsatz von 3,33 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at