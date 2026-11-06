Shringar House Of Mangalsutra legte Quartalsergebnis vor

Shringar House Of Mangalsutra hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,09 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,99 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 54,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,19 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 5,29 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at