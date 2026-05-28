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28.05.2026 06:31:29
Shringar House Of Mangalsutra stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Shringar House Of Mangalsutra hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 13,55 INR beziffert, während im Vorjahr 6,34 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 57,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,30 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 22,46 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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