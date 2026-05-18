Shriram Asset Management hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shriram Asset Management hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Shriram Asset Management vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,68 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,980 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Shriram Asset Management 21,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 82,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 12,170 INR gegenüber -12,690 INR im Vorjahr verkündet.

Der Jahresumsatz wurde auf 122,03 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 63,26 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at