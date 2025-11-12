Shriram Asset Management legte Quartalsergebnis vor

Shriram Asset Management hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,38 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,790 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shriram Asset Management in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,7 Millionen INR im Vergleich zu 19,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at