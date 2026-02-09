|
09.02.2026 06:31:29
Shriram Asset Management verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shriram Asset Management hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie lag bei 3,98 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -3,980 INR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 148,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35,1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 14,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
