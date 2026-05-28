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28.05.2026 06:31:29
Shriram EPC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Shriram EPC hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 2,74 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shriram EPC 1,18 Milliarden INR umgesetzt.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,300 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Shriram EPC ein Gewinn pro Aktie von 0,150 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 10,54 Milliarden INR gegenüber 5,98 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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