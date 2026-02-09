Shriram EPC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shriram EPC hat am 07.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,08 INR. Im letzten Jahr hatte Shriram EPC einen Gewinn von 0,030 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Shriram EPC 3,41 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 156,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at