Shriram EPC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shriram EPC hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,110 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,36 Prozent auf 2,74 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at