Shriram EPC zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shriram EPC hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,30 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,040 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,80 Prozent auf 2,31 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at