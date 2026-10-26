Shriram Finance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shriram Finance hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 15,66 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shriram Finance 12,30 INR je Aktie verdient.

Shriram Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 138,02 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 119,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at