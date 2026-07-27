Shriram Finance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shriram Finance ließ sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shriram Finance die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 14,86 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,48 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shriram Finance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 134,17 Milliarden INR im Vergleich zu 115,42 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at