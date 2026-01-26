|
Shriram Finance vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Shriram Finance hat sich am 23.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,45 INR, nach 17,27 INR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,51 Prozent auf 121,97 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Shriram Finance 122,59 Milliarden INR umgesetzt.
