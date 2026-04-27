Shriram Finance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shriram Finance hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 16,06 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,40 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125,32 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 114,60 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 20,11 INR sowie einen Umsatz von 71,91 Milliarden INR prognostiziert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 53,29 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 50,82 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 481,93 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Shriram Finance 411,24 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 49,09 INR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 266,80 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.at