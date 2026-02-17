Shriram Properties: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shriram Properties gab am 14.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,40 INR gegenüber 0,760 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Shriram Properties 2,04 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at